تصدرت مشاريع متطلبات السلامة قائمة التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات الخاصة بوزارة الصحة للربع الثالث من العام المالي الجاري 2021، حيث تعتزم الوزارة تنفيذ مشاريع السلامة في 19 منطقة ومحافظة خلال الربع الثالث. وتشمل أبرز المتطلبات الوطنية الأساسية وجود آلية لدى المستشفى مناسبة لضمان التعرف الصحيح على المرضى، وآلية مناسبة لاتقاء الخطأ في هوية المريض أو الخطأ في مكان أو نوع الإجراء العلاجي أو الجراحي، فضلا عن وجود أطباء وفنيي تخدير يمتلكون المؤهلات المناسبة لممارسة التخدير. المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى آلية مناسبة لاعتماد الممارسين الصحيين المؤهلين لتقديم الرعاية. أعضاء الطاقم الطبي يمتلكون امتيازات سريرية محددة وسارية. لدى المستشفى سياسات وإجراءات واضحة تحكم عملية استخدام وتداول وإعطاء الدم ومشتقاته. المرضى المعرضون لخطر الجلطات الوريدية يتم التعرف عليهم ومعالجتهم. آلية مناسبة لضمان التعرف الصحيح على المرضى. آلية لاتقاء الخطأ في هوية المريض أو الخطأ في مكان أو نوع الإجراء العلاجي أو الجراحي. وجود أطباء وفنيي تخدير يمتلكون المؤهلات المناسبة لممارسة عملهم. التخدير المتوسط والعميق وتسكين الألم يقدم حصرا من قبل الممارسين المؤهلين. وجود لجنة متعددة التخصصات معينة للإشراف على برنامج مراقبة ومنع العدوى. يدعم تصميم المنشأة وتوفر الإمدادات ممارسات عزل المرضى عند الحاجة. لدى المستشفى نظام لسلامة الأدوية الخطرة. نظام للسلامة من الأدوية التي تبدو متشابهة الشكل والألم. آلية للرصد والتبليغ عن الأخطاء الطبية بما ذلك الأخطاء القريبة الحدوث والحالات الخطرة والسلوك المعرض للمخاطر. تجنب انتقال الأمراض عن طريق نقل الدم أو الصفائح. تضمن المستشفى أن كل شاغليها آمنين من أخطار الإشعاعات. الصيانة السليمة لنظام الغازات الطبية. نظام فعال للإنذار ضد الحريق. نظام إخماد حريق فعال في المناطق المطلوبة. مخارج الطوارئ متوفرة وموزعة بشكل صحيح. المستشفى وشاغلوه في مأمن من الحريق والدخان. مشاريع متطلبات السلامة المستهدفة الرياض الأحساء عسير المدينة المنورة الجوف بيشة جازان الشرقية جدة القريات الباحة حفر الباطن حائل نجران القصيم مكة المكرمة الطائف تبوك الحدود الشمالية



كانت هذه تفاصيل خبر متطلبات السلامة الصحية تتصدر 19 منطقة ومحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.