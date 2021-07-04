حريق بنخيل بيشة

5 وسائل لتحسين إنتاج النخيل يعتمد أغلب مزارعي ومستثمري التمور في المملكة على 5 وسائل ضرورية لتحسين إنتاج النخيل، والحصول على ثمار بجودة عالية، تسهل من عملية... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 24 ذو القعدة 1442 هـ 24 ذو القعدة 1442 هـ

متطلبات السلامة الصحية تتصدر 19 منطقة ومحافظة تصدرت مشاريع متطلبات السلامة قائمة التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات الخاصة بوزارة الصحة للربع الثالث من العام المالي الجاري 2021،... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 24 ذو القعدة 1442 هـ 24 ذو القعدة 1442 هـ

" /> " /> رياح المونسون تخفض الغبرة ترصد مناطق جازان، وعسير، والقنفذة، والليث، عودة موجة نشاط موسم الغبرة خلال اليومين المقبلين، والتي بدأت بشكل ضعيف نهاية الأسبوع... جازان : عبدالله سهل جازان : عبدالله سهل 24 ذو القعدة 1442 هـ 24 ذو القعدة 1442 هـ

الرياض : القبض على شخصين يزوران الوثائق الرسمية صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 ذو القعدة 1442 هـ 24 ذو القعدة 1442 هـ

القبض على شخصين كبلا شقيقهما بمكة صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 24 ذو القعدة 1442 هـ 24 ذو القعدة 1442 هـ

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