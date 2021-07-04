حريق بنخيل بيشة

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5 وسائل لتحسين إنتاج النخيل
يعتمد أغلب مزارعي ومستثمري التمور في المملكة على 5 وسائل ضرورية لتحسين إنتاج النخيل، والحصول على ثمار بجودة عالية، تسهل من عملية...
متطلبات السلامة الصحية تتصدر 19 منطقة ومحافظة
تصدرت مشاريع متطلبات السلامة قائمة التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات الخاصة بوزارة الصحة للربع الثالث من العام المالي الجاري 2021،...
رياح المونسون تخفض الغبرة
ترصد مناطق جازان، وعسير، والقنفذة، والليث، عودة موجة نشاط موسم الغبرة خلال اليومين المقبلين، والتي بدأت بشكل ضعيف نهاية الأسبوع...
الرياض : القبض على شخصين يزوران الوثائق الرسمية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن...
القبض على شخصين كبلا شقيقهما بمكة
صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل...
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