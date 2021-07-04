رياح المونسون تخفض الغبرة

ترصد مناطق جازان، وعسير، والقنفذة، والليث، عودة موجة نشاط موسم الغبرة خلال اليومين المقبلين، والتي بدأت بشكل ضعيف نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب واستنفار الجهات المختصة، فيما أرجع المختصون في الطقس انكسارا واضحا لرياح يطلق عليها اسم المونسون باتجاه القرن الإفريقي، وامتداد الرياح بشكل مبكر على شرق السودان، وصولا إلى جنوب غرب المملكة، ما يؤدي إلى انخفاض وقصر مدة موسم الغبرة.

تنافس المرتفعات

وتشهد مرتفعات جازان وعسير معادلة عكسية للمناطق التهامية لها، حيث تتسابق على استقبال الأمطار، وشهدت أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وساعد تقدم موجة شرقية رطبة على استمرار ظهور السحب الركاميات الماطرة، على مناطق جنوب غرب المملكة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، حتى نهاية الأسبوع الجاري على مرتفعات عسير وجازان، ويمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

استعداد مبكر

واستنفرت أمانة وبلديات جازان مبكرا، لمواجهة موسم الغبرة، ومواجهة التقلبات الجوية، والرياح الموسمية، وتسخير إمكاناتها عبر تكثيف الجهود الميدانية، وتجهيز الآليات والمعدات، والعمالة، وسط تحذيرات من تدني مستوى الرؤية. وتستبق المحافظات الشمالية بجازان قدوم موسم الغبرة، تليها بقية المحافظات.

انكسار واضح

وأكد الراصد الجوي علي مشهور لـ«دوت الخليج» أن موسم الغبرة الحالي سيكون عبر موجات متقطعة، ويستمر حتى عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذا العام هناك انكسار لرياح المونسون باتجاه القرن الإفريقي، وامتداد الرياح بشكل مبكر على شرق السودان، وصولا إلى جنوب غرب المملكة، ما يؤدي إلى انخفاض وقصر مدة موسم الغبرة للعام الحالي.