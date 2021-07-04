المدينة الاقتصادية ملاذ للتجارب والمغامرات

في خطوة فريدة من نوعها، تقفز المدينة الواعدة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فوق حدود التوقعات، وتتجاوز الفكرة والخيال في واقع ملموس، وثري بخيارات لا متناهية، لعيش تجربة الرفاهية في أدق صورها، وذلك بتوفير أسلوب حياة متنوع. وبذلك، تكون المدينة في مقدمة الوجهات التي أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة «روح السعودية» ضمن برنامج «صيف السعودية 2021» تحت شعار «صيفنا على جوك»، خلال الفترة من 24 يونيو حتى نهاية سبتمبر في 11 وجهة سياحية.

تتجلى الرفاهية في المدينة الاقتصادية في صور عدة، فكل شيء يبدو مثاليا من الوهلة الأولى، والصورة تبدو أعمق من الداخل وأكثر شراحة، حيث تمتد المدينة فوق مساحات خضراء، تقابلها من الجهة الأمامية زرقة البحر، وتمتزج الطبيعة بين رائحة العشب الصيفي وارتطام الأمواج، لتضبط إيقاع الحياة وتحافظ على توازن اللحظة. وتُعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الملاذ الأكثر ملائمة لخوض التجارب والمغامرات، ففي شاطئ «يام» تتعدد الأنشطة الترفيهية المائية، حيث يمكنك ركوب الأمواج وتجربة الطفو فوق سطح البحر، أو استئجار القوارب السريعة والتسابق مع الهواء.

كما يمكن بواسطة اليخوت الإبحار في القناة البحرية. ولا تتوقف المغامرة إلى هذا الحد، بل تتيح تجربة التجديف الواقف بالقوارب استكشاف طريقة مختلفة للمشي فوق الماء. قائمة الأشياء التي يمكن تجربتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واسعة، وتزداد يوما بعد يوم، فمن الأنشطة الترفيهية التي تسافر بالزائر إلى المستقبل ألعاب الفيديو عبر مسار السيارات السريع في «جمان بارك» بمسار «غو-كارتينج»، الذي يبلغ طوله 700 متر، الذي يتيح ممارسة التسابق والتنافس مع مجموعة من السيارات داخل مسار متعرج بزوايا حادة، لتنغمس كليا في مغامرة مثيرة ورائعة، تنقلك إلى رحابة الضحك والحماسة. وفي منتصف المدينة الاقتصادية هناك أحد أجمل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط، نادي جولف «رويال جرينز»، الذي يتمتع بجودة الملاعب العالمية الشهيرة نفسها، ويتكون من 18 حفرة، تتوزع على مساحة خضراء مسطحة وملائمة للمنافسة. في حين تضمن منطقة «كيك» تجربة أشهى المأكولات في المدينة الاقتصادية، التي تتنوع ما بين المطبخ الفرنسي والياباني والأطباق المكسيكية والبحرية، وحتى المأكولات السريعة.