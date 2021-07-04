شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي العام يصدق على نتائج اختبارات طلاب دار الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء رئيس المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبحضور أعضاء المجلس الأعلى, اجتماع المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الاختبارات للطلاب لجميع المراحل ، ودراسة تطوير المسار التعليمي للدار، والتطرق لبعض المشكلات التي تواجه الدار وطرق حلها ، كما ناقش المجلس وأقر الميزانية المالية للدار.