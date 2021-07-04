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القبض على مخالفين امتهنا تزوير الوثائق الرسمية في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

القبض على مخالفين امتهنا تزوير الوثائق الرسمية في الرياض

جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة الرياض القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدةٍ سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقرا لتزوير الوثائق الرسمية، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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