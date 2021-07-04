مطور عقاري: كود البناء يعتمد على 4 ركائز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط المطور العقاري منصور العفاش، الضوء على مزايا تطبيق المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي الذي بدأ تطبيقه في 1 يوليو الجاري.

4 ركائز:

وأكد العفاش خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن تطبيق الكود هو حفظ للحقوق من التلاعب، حيث يعتمد على 4 ركائز أبرزها بوليصة التأمين.

بوليصة التأمين:

وأضاف المطور العقاري أن هذه البوليصة تحفظ حق متابعات الخليج 365، فبعد الانتهاء من عملية البناء وطلب الرخصة، وعند تسليم المبنى، تضمن البوليصة تسلم المشترى المبنى خاليًا من العيوب الإنشائية.

كود البناء:

وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، حددت تاريخ 1/ 7/ 2021، موعدًا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

الجهات المشاركة في التطبيق:

ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها.

وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي “المقاول المعتمد” و”واعد”، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة “بلدي”.

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