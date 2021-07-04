، "الجاسر" يدشِّن المشاريع الخيرية لـ"الجاسر الإنسانية" ،

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دشن رئيس مجلس أمناء الجاسر الإنسانية عمر بن عبدالعزيز الجاسر، مشاريع المؤسسة في فندق المملكة يوم الأربعاء الماضي .
وتخلل حفل التدشين توقيع الكثير من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف من خلالها لدعم القطاع الثالث بالمملكة.
وقال رئيس مجلس الأمناء خلال حديثة لوسائل الإعلام: "مؤسسة الجاسر تستهدف من خلال مشاريعها دعم أصحاب الدخل المحدود من خلال مشاريع عدة، بالإضافة إلى أننا ندرك أهمية الجمعيات الخيرية وما شابها، ونود أن ننهض بها لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠".
وأكد "الجاسر" أن السير في مثل تلك المشاريع غير الربحية أولوية قصوى إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله- في الاهتمام بأصحاب الدخل المحدودة.
يذكر أن مؤسس العربية للعود ورئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز سليمان الجاسر، داعم للعمل الخيري والإنساني بشكل قوي وغير مسبوق، وهو صاحب فكرة "الجاسر الإنسانية"، والداعم الأول لها، وداعم قوي لأي عمل خيري تتبناه الشركة الأم (العربية للعود).
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 09:52 PM
الحفل شهد توقيع الكثير من الاتفاقيات لدعم القطاع الثالث"الجاسر" يدشِّن المشاريع الخيرية لـ"الجاسر الإنسانية"
دشن رئيس مجلس أمناء الجاسر الإنسانية عمر بن عبدالعزيز الجاسر، مشاريع المؤسسة في فندق المملكة يوم الأربعاء الماضي .
وتخلل حفل التدشين توقيع الكثير من الاتفاقيات والشراكات التي تهدف من خلالها لدعم القطاع الثالث بالمملكة.
وقال رئيس مجلس الأمناء خلال حديثة لوسائل الإعلام: "مؤسسة الجاسر تستهدف من خلال مشاريعها دعم أصحاب الدخل المحدود من خلال مشاريع عدة، بالإضافة إلى أننا ندرك أهمية الجمعيات الخيرية وما شابها، ونود أن ننهض بها لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠".
وأكد "الجاسر" أن السير في مثل تلك المشاريع غير الربحية أولوية قصوى إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله- في الاهتمام بأصحاب الدخل المحدودة.
يذكر أن مؤسس العربية للعود ورئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز سليمان الجاسر، داعم للعمل الخيري والإنساني بشكل قوي وغير مسبوق، وهو صاحب فكرة "الجاسر الإنسانية"، والداعم الأول لها، وداعم قوي لأي عمل خيري تتبناه الشركة الأم (العربية للعود).
، "الجاسر" يدشِّن المشاريع الخيرية لـ"الجاسر الإنسانية" ،
المصدر : الخليج 365
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