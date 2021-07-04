وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11970 والحالات الحرجة 1348 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7876 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة ولله الحمد.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الأحد"، تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة.

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية تسجل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

امير السيد

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