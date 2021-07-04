3 ركائز في خطة رئاسة الحرمين لموسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت رئاسة شؤون الحرمين أن خطتها لموسم حج 1442هـ تعتمد على عدة ركائز، تتمثل في حسن الوفادة وتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وإيصال رسالة الحرمين، وترسيخ العمل المؤسسي.

حسن الوفادة:

وأوضحت رئاسة الحرمين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن خطتها في حسن الوفادة تتمحور حول خدمات مياه زمزم وخدمات التنقل والتطهير والتعقيم، وحملة خدمة الحاج وسام فخر لنا، وكذلك الخدمات الهندسية والتفويج والحشود والاحترازات والمعارض وذوو الإعاقة.

إيصال رسالة الحرمين:

أما ركيزة إيصال رسالة الحرمين فتضم الخدمات العلمية والتوجيه والإرشاد وكذلك الترجمة.

ترسيخ العمل المؤسسي:

وبالنسبة إلى الركيزة الأخيرة، ترسيخ العمل المؤسسي، فهي حول القوى العاملة والرقمنة والإعلام والاتصال المؤسسي والمشاركة المجتمعية ومراقبة العمليات والتكامل والتنسيق.



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