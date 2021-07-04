القبض على مقيمَيْن باكستانيين كبلا شقيقهما في مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبلا شقيقهما.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم باكستاني في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن شقيقيه قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما وإيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة واستكمال التدابير والإجراءات النظامية لحماية المجني عليه.

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