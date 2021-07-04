التقاعد تتيح بيانات الاشتراك لمستفيديها بهذه الخطوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مؤسسة التقاعد أنه يمكن لموظف القطاع العام (المشترك) الاطلاع على بياناته الوظيفية والشخصية المسجلة من خلال خدمة “بيانات الاشتراك” عبر بوابة خدماتها الإلكترونية.

بيانات الاشتراك:

وتتيح هذه الخدمة للمشترك الاطلاع على البيانات الخاصة به لدى المؤسسة بناءً على ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية، بحسب ما ذكرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد.

وتشمل الخدمة البيانات التالية: (تاريخ بداية الخدمة الحالية- السلم- آخر مرتبة- آخر درجة- الراتب الأساسي).

خطوات الخدمة:

وأوضحت التقاعد أن خطوات الخدمة تتم أولًا بتسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة “بيانات الاشتراك” من القائمة الجانبية.

ويمكن الدخول إلى الخدمة من خلال الرابط التالي: هنا.



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