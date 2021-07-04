إسعاف المنية ينفذ 20 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - واس

قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 20 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

مهمات متنوعة:

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من و إلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف المصابين في مدينة المنية، إضافة إلى الإسهام في التعقيم للأماكن العامة في إطار خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

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