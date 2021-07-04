- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إسعاف المنية ينفذ 20 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إسعاف المنية ينفذ 20 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
إضافة إلى الإسهام في التعقيم للأماكن العامة
متابعات الخليج 365 - واس
قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 20 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
مهمات متنوعة:
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من و إلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف المصابين في مدينة المنية، إضافة إلى الإسهام في التعقيم للأماكن العامة في إطار خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار