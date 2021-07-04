متحدث الصحة: تذبذب حالات كورونا يدعو لمواصلة الحذر

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات، أن تذبذب حالات كورونا يدعو للحذر، مشيرا إلى إعطاء 18,326,022 جرعة من اللقاحات منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى أمس. وبين أن المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن (12 - 18 عاما).
وقال العبدالعالي «نترقب الدراسات التي تؤكد فعالية لقاحات كورونا لمن هم دون سن (12 عاما)».
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن حكومة المملكة سباقة لاتخاذ كل التدابير الوقائية لحفظ الوطن والإنسان من كورونا، مشددا على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية سواء للمحصنين أو غير المحصنين.
الحالات الجديدة بحسب المناطق
الشرقية 273
الرياض 227
مكة المكرمة 222
القصيم 115
المدينة المنورة 90
عسير77
الحدود الشمالية 40
الباحة 39
جازان 32
نجران18
تبوك 18
حائل 14
الجوف 8
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