شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: تذبذب حالات كورونا يدعو لمواصلة الحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و13وفاة، فيما تماثلت للشفاء 1389 حالة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 472,939 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات، أن تذبذب حالات كورونا يدعو للحذر، مشيرا إلى إعطاء 18,326,022 جرعة من اللقاحات منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى أمس. وبين أن المناعة تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن (12 - 18 عاما).

وقال العبدالعالي «نترقب الدراسات التي تؤكد فعالية لقاحات كورونا لمن هم دون سن (12 عاما)​».

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن حكومة المملكة سباقة لاتخاذ كل التدابير الوقائية لحفظ الوطن والإنسان من كورونا، مشددا على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية سواء للمحصنين أو غير المحصنين.

الحالات الجديدة بحسب المناطق

الشرقية 273

الرياض 227

مكة المكرمة 222

القصيم 115

المدينة المنورة 90

عسير77

الحدود الشمالية 40

الباحة 39

جازان 32

نجران18

تبوك 18

حائل 14

الجوف 8