تأهيل «نبض الخبر» لتعزيز جودة الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة المنطقة الشرقية في مرحلة التأهيل لمشروع (نبض الخبر) بحي العليا، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع جودة الحياة، والمساهمة في تنمية المدن وإيجاد البيئة الحاضنة للأنشطة ذات الطابع الثقافي والتراثي. وذكر أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن المشروع تم طرحه وإطلاق المرحلة الثانية لتأهيل المتقدمين للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع، مبينا أنه سيسهم في دعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميا.



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