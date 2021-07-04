الرياض الأعلى ونجران الأقل بمخالفات احترازات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت 20213 مخالفة، للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) للمدة من 17- 23 ذي القعدة الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6524، فيما جاءت منطقة نجران الأقل في عدد المخالفات بـ 174 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق الرياض 6524 الشرقية 2952 مكة المكرمة 2372 القصيم 1895 المدينة المنورة 1855 الجوف 1335 تبوك 714 الحدود الشمالية 647 حائل 638 عسير 359 الباحة 339 جازان 409 نجران 174

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