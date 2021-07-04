شكرا لقرائتكم خبر الرياض الأعلى ونجران الأقل بمخالفات احترازات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6524، فيما جاءت منطقة نجران الأقل في عدد المخالفات بـ 174 مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق
الرياض 6524
الشرقية 2952
مكة المكرمة 2372
القصيم 1895
المدينة المنورة 1855
الجوف 1335
تبوك 714
الحدود الشمالية 647
حائل 638
عسير 359
الباحة 339
جازان 409
نجران 174
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض الأعلى ونجران الأقل بمخالفات احترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.