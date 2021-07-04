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الرياض الأعلى ونجران الأقل بمخالفات احترازات كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - رصدت 20213 مخالفة، للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) للمدة من 17- 23 ذي القعدة الحالي.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6524، فيما جاءت منطقة نجران الأقل في عدد المخالفات بـ 174 مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق

الرياض 6524

الشرقية 2952

مكة المكرمة 2372

القصيم 1895

المدينة المنورة 1855

الجوف 1335

تبوك 714

الحدود الشمالية 647

حائل 638

عسير 359

الباحة 339

جازان 409

نجران 174

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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