شكرا لقرائتكم خبر 17 موقعا حول المملكة لخدمات الأحوال المدنية المتنقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 17 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك ضمن مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

يذكر أنه في منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال في محافظتي الكامل وميسان وتستمر لمدة يومين لكل منهما، إضافة ليوم واحد في مركز قيا، فيما تقدم خدماتها اليوم في مركز أبوراكه، والخميس المقبل في مقر الخطوط السعودية بمحافظة جدة وتستمر لمدة يوم واحد لكل منهما.