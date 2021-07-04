الجامعة الالكترونية تتوسع في فروع جديدة بمزيد من التخصصات

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وأوضحت الجامعة أنها استحدثت تخصصا جديدا في كلية الحوسبة والمعلوماتية هو علوم البيانات في كل من الرياض وجدة وأبها والمدينة المنورة، إضافة إلى التخصصات المتاحة حاليا في الكليات الأربع ، مبينة أنه تمت إتاحة أغلب التخصصات في فروع الجامعة الـ 11 بالمملكة.
وأشارت إلى أن بدء القبول في مرحلة البكالوريوس (طلاب - طالبات) للعام الجامعي 1443هـ أمس، ويستمر حتى الأربعاء 1442/12/4، عبر بوابة القبول بالجامعة.
وأفادت أن معايير القبول تتمثل في حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون اشتراط سنوات محددة ما بين التقدم للجامعة وسنة التخرج، واعتماد نسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المفاضلة بين المتقدمين في فروع الجامعة، وفي حال تساوي النسب يتم النظر في الاختبارات المقدمة أثناء التقديم (القدرات العامة) و(كفايات اللغة الإنجليزية).
ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة صفحة القبول على الرابط https://info.seu.edu.sa/.
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