فلكية جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصل الكرة الأرضية اليوم إلى أبعد مسافة (الأوج) في مدارها حول الشمس لهذا العام عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة بعد نحو أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي. وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبه دائري الشكل تقريبا حول الشمس، لذلك فإن المسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيرا، مشيرا إلى أن الأرض الآن على مسافة نحو 5 ملايين كلم أبعد من الشمس بنسبة 3.4 % عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا بالمقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ نحو 150 مليون كلم.



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