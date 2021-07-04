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اليحيى يتفقد آلية عمل جوازات مطار جدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تفقد مدير الجوازات الفريق سليمان اليحيى أمس جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في صالتي القدوم والمغادرة، للاطلاع على آلية عمل البوابات الالكترونية وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة) وإنهاء إجراءات المسافرين، يرافقه نائبه اللواء الدكتور صالح المربع.

وحث اليحيى منسوبي جوازات المطار على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لجميع المسافرين، والحرص على راحتهم وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة (كوفيد 19).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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