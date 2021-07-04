100 مليون ريال لنظافة 22 حيا في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ أمس مشروع النظافة الجديد والخاص بجمع ونقل النفايات لـ22 حيا في مدينة تبوك، بتكلفة إجمالية 103 ملايين و57 ألف ريال. ويهدف المشروع إلى تعزيز النظافة، وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الإنجاز، وتتبع المركبات بنظام الـ GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظا على الصحة العامة، حيث يضم المشروع 93 معدة، و2300 حاوية، وأكثر من 5 آلاف برميل، لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة. وأكد آل محفوظ حرص الأمانة على بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.



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