4 ألوان متوائمة بلوحات مخيمات الحجاج وزي مقدمي الخدمات

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وتضمن الدليل أن يكون مقاس اللافتة على مداخل المخيمات 4 م عرض * 2م طول ، حيث يكتب اسم المخيم في وسط اللافتة، ورقم التصريح تمت اسم المخيم، ووضع شعار الحملة بالمقاسات المحددة أعلى اللافتة.
في المقابل يطرز شعار وزارة الحج والعمرة على لبس العاملين بمقاس 7*7 سم في يسار التصميم، وشعار شركة حجاج الداخل بمقاس 4*4 سم في يمين التصميم، فيما سيتم طباعة العبارات التالية في أعلى الظهر ( القائد الصحي ، مقدم خدمات الإعاشة، مسؤول النظافة)، إضافة إلى طباعة شعار حج عام 1442 هـ بمقاس 20*20سم في منتصف الظهر، بينما اختير لبنطال العاملين في المنظومة اللون الأسود ليكون متوائما مع ألوان القميص.
اللوحات التعريفية للمخيمات:
- مقاس اللافتة ( 4 م عرض × 2م طول ) ( دلالات التصميم والمقاسات )
- كتابة اسم المخيم في وسط اللافتة
- كتابة رقم التصريح تحت اسم المخيم
- وضع شعار الحملة بالمقاسات المحددة أعلى اللافتة
دلالات التصميم للبس العاملين في المنظومة:
- تطريز شعار وزارة الحج والعمرة بمقاس 7×7 سم في يسار التصميم
- تطريز شعار شركة حجاج الداخل بمقاس 4×4 سم في يمين التصميم
- طباعة العبارات التالية في أعلى الظهر ( القائد الصحي، مقدم خدمات الإعاشة، مسؤول النظافة )
- طباعة شعار حج عام 1442 هـ بمقاس 20×20سم في منتصف الظهر
- اختيار بنطال العاملين في المنظومة باللون الأسود ليكون متوائما مع ألوان القميص
مقدمو الخدمات بمختلف فئاتهم
1 - القائد الصحي
2 - مقدم خدمة الإعاشة
3 - مقدم خدمة النظافة
أربعة ألوان أساسية:
أحمر
أخضر
أزرق
أصفر
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