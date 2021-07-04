شكرا لقرائتكم خبر 4 ألوان متوائمة بلوحات مخيمات الحجاج وزي مقدمي الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد دليل المعايير والمواصفات 4 ألوان لهوية اللوحات التعريفية لأسماء شركات حجاج الداخل على مداخل المخيمات، ومعايير الزي الرسمي لمقدمي الخدمات بمختلف فئاتهم، لتكون موائمة مع لون منطقة سكن الحاج ونوع خدمته وفق أربعة ألوان أساسية ( أحمر – أخضر – أزرق – أصفر ) وتأتي هذه المعايير والمواصفات كاشتراطات تنظيمية لأهمية توحيد الهوية البصرية التي تهدف إلى تجويد الخدمات وتميزها في هذا موسم حج هذا العام.

وتضمن الدليل أن يكون مقاس اللافتة على مداخل المخيمات 4 م عرض * 2م طول ، حيث يكتب اسم المخيم في وسط اللافتة، ورقم التصريح تمت اسم المخيم، ووضع شعار الحملة بالمقاسات المحددة أعلى اللافتة.

في المقابل يطرز شعار وزارة الحج والعمرة على لبس العاملين بمقاس 7*7 سم في يسار التصميم، وشعار شركة حجاج الداخل بمقاس 4*4 سم في يمين التصميم، فيما سيتم طباعة العبارات التالية في أعلى الظهر ( القائد الصحي ، مقدم خدمات الإعاشة، مسؤول النظافة)، إضافة إلى طباعة شعار حج عام 1442 هـ بمقاس 20*20سم في منتصف الظهر، بينما اختير لبنطال العاملين في المنظومة اللون الأسود ليكون متوائما مع ألوان القميص.

اللوحات التعريفية للمخيمات:







مقاس اللافتة ( 4 م عرض × 2م طول ) ( دلالات التصميم والمقاسات )



كتابة اسم المخيم في وسط اللافتة



كتابة رقم التصريح تحت اسم المخيم



وضع شعار الحملة بالمقاسات المحددة أعلى اللافتة



دلالات التصميم للبس العاملين في المنظومة:





تطريز شعار وزارة الحج والعمرة بمقاس 7×7 سم في يسار التصميم



تطريز شعار شركة حجاج الداخل بمقاس 4×4 سم في يمين التصميم



طباعة العبارات التالية في أعلى الظهر ( القائد الصحي، مقدم خدمات الإعاشة، مسؤول النظافة )



طباعة شعار حج عام 1442 هـ بمقاس 20×20سم في منتصف الظهر



اختيار بنطال العاملين في المنظومة باللون الأسود ليكون متوائما مع ألوان القميص



مقدمو الخدمات بمختلف فئاتهم

1 - القائد الصحي

2 - مقدم خدمة الإعاشة

3 - مقدم خدمة النظافة

أربعة ألوان أساسية:

أحمر

أخضر

أزرق

أصفر