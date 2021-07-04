شكرا لقرائتكم خبر إنتاج فيلم مرئي لموسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت إدارة الإعلام والاتصال إنتاج فيلم مرئي عن موسم الحج للعام الحالي، ويجري العمل على وضع اللمسات النهائية لإخراجه، بمشاركة نخبة من الكادر الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير مركز الإنتاج الإعلامي محمد اللحياني، أن الفيلم يعكس حسن وفادة ضيوف الرحمن، ويأتي ناقلا للصورة الحقيقية للنجاحات التنظيمية لموسم الحج في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وعن محتوى الفيلم أجاب اللحياني: يتضمن احتفاء بضيوف الرحمن بطريقة مبسطة، ونسعى من خلال إنتاج هذه الأفلام لأن نظهر مدى الحرفية العالية للخدمات المقدمة في المسجد الحرام خلال موسم الحج الماضي والعام الحالي.

وتعكف إدارة الإعلام والاتصال على تقديم محتوى متميز، من خلال حزمة من الإنتاجات الإعلامية؛ تسهم من خلالها في إبراز جهود المملكة في مجال الحج والعمرة.