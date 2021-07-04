شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام والمشاعر المقدسة دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الداخلية على فرض غرامة مالية بـ10 آلاف ريال على كل من يضبط محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون تصريح، بدءا من 25 ذي القعدة الحالي، حتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة، وذلك لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، في بيانه أمس «إنه بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءا من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.