إلزام شركات الطيران بمنع سفر المواطنين إلى 3 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة كافة، بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها، وذلك انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونص التعميم على إلزام شركات الطيران بعدم نقل المواطنين بشكل مباشر أو غير المباشر إلى 3 دول، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، فضلا عن استمرار منع السفر للدول المعلنة سابقا.

وأشارت الهيئة إلى تعليق القدوم لغير المواطنين من 4 دول إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا.

وأكدت في تعميمها إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، على إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين مواطنين وغيرهم، ويستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليا في أي من تلك الدول، والذين كانت عودتهم قبل الـ11 من مساء أمس.

دول يمنع سفر المواطنين إليها دون إذن مسبق:







إثيوبيا



الإمارات العربية المتحدة



فيتنام



تعليق القدوم لغير المواطنين من: