شكرا لقرائتكم خبر تعقيم 3600 مجمع لدورات مياه بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الإصحاح البيئي بمنطقة المشاعر المقدسة استعدادا لموسم لحج هذا العام.

وبينت إدارة الإصحاح البيئي أنه جرى استهلاك 1104 لترات خام من المبيدات لأعمال التطهير والتعقيم شملت 115 مخزنا أرضيا، و1344 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و3600 مجمع لدورات مياه، و13 موقعا حكوميا، و522 مخيما.

ويعمل على تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة عدد من المشرفين والفنيين، من خلال سيارات متنقلة وأجهزة يدوية، للمحافظة على مستويات عالية من الإصحاح البيئي، وتوفير كل الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.