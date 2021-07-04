محمد بن مسعود - الدمام - تعاقدت إدارة نادي التعاون رسميًّا مع اللاعب يزيد البكر بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمًا من النادي الأهلي. وشارك البكر الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 8 مباريات (585 دقيقة)، 6 مباريات منها بشكل أساسي، صنع فيها فرصتَيْن للتسجيل، وحقق 10 افتكاكات ناجحة بدقة 58.8 %، وشتت 17، وقطع مثلها، ممررًا 144 تمريرة ناجحة بدقة 75.4 %. ، عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمًا من النادي الأهلي.. "البكر" يوقِّع للتعاون ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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