- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، في مكتبه.
جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والموارد البشرية، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل لتحقيق تطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن، والعمل على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بالجهازين من لدن حكومتنا الرشيدة، أيدها الله.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 08:08 PM
بحثا سبل التعاون ومد جسور الشراكةمدير هيئة معروف الرياض يزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة
زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبد الله بن محمد الشبانات، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، في مكتبه.
جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والموارد البشرية، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل لتحقيق تطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن، والعمل على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بالجهازين من لدن حكومتنا الرشيدة، أيدها الله.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
، مدير هيئة معروف الرياض يزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير هيئة معروف الرياض يزور فرع الموارد البشرية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.