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أب لبناني يمزق القلوب.. لماذا وقف يصرخ في الشارع؟

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محمد بن مسعود - الدمام - وسط حشد من الناس ولا يستطيع أحد مساعدته

ظهر رجل لبناني، في حالة مزقت القلوب، على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أخذ يصرخ متأثرًا، وسط حشد من الناس في أحد شوارع بيروت، لأنه لا يستطيع الحصول على دواء لابنته الصغيرة التي تعاني من حرارة بلغت 40 درجة منذ عدة أيام، حتى إنها ذبلت ونقص وزنها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يستطع الأب اللبناني، الذي كانت تخنقه الدموع، أن يعثر على علبة دواء، لأن البلاد تئن تحت أزمة خانقة أثرت على واردات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال الأب، وسط حشد من الناس، إن حرارة جسم ابنته المريضة، تراوح الأربعين، منذ 6 أيام، بينما يبحث عاجزًا عن دواء يخفف عنها المرض، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لابنته تدهور بشكل كبير جراء عدم العثور على دواء، حتى إنها فقدت ثلاثة كيلوغرامات من وزنها.

وأضاف الرجل أن لديه ثمن الدواء وهو "10 آلاف ليرة"، كما أن له سيارة أيضًا، لكنه لا يستطيع العثور على علبة الدواء. وصرخ بنبرة متأثرة: "ما ذنب هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الدواء، فلا يجدونه!".

ووصلت أزمة الكهرباء في لبنان إلى المستشفيات، حيث تم إطفاء أجهزة التبريد في أقسام من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مع تأجيل بعض العمليات الجراحية بسبب انقطاع التيار.

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري، فراس أبيض، قد وجّه خطابًا إلى وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، الاثنين، طلب فيه الموافقة على استثناء المستشفى من التقنين القاسي للكهرباء.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، السبت، قال أبيض: "وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول، انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم، الوقود غير متوفر وإذا توفر نعاني مشاكل سيولة".

وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لموقع "سكاي نيوز عربية "، إن حال المستشفيات الخاصة ليس بأفضل من الحكومية.

وأضاف: "تلقيت وعدًا من وزارة النفط ومن بعض الشركات الخاصة بتأمين ما يمكن تأمينه خلال الساعات القليلة المقبلة لمادة المازوت، على أن يتم توزيعها على المستشفيات الخاصة الأكثر حاجة".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 07:56 PM

وسط حشد من الناس ولا يستطيع أحد مساعدته

أب لبناني يمزق القلوب.. لماذا وقف يصرخ في الشارع؟

ظهر رجل لبناني، في حالة مزقت القلوب، على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أخذ يصرخ متأثرًا، وسط حشد من الناس في أحد شوارع بيروت، لأنه لا يستطيع الحصول على دواء لابنته الصغيرة التي تعاني من حرارة بلغت 40 درجة منذ عدة أيام، حتى إنها ذبلت ونقص وزنها.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، لم يستطع الأب اللبناني، الذي كانت تخنقه الدموع، أن يعثر على علبة دواء، لأن البلاد تئن تحت أزمة خانقة أثرت على واردات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال الأب، وسط حشد من الناس، إن حرارة جسم ابنته المريضة، تراوح الأربعين، منذ 6 أيام، بينما يبحث عاجزًا عن دواء يخفف عنها المرض، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن الوضع الصحي لابنته تدهور بشكل كبير جراء عدم العثور على دواء، حتى إنها فقدت ثلاثة كيلوغرامات من وزنها.

وأضاف الرجل أن لديه ثمن الدواء وهو "10 آلاف ليرة"، كما أن له سيارة أيضًا، لكنه لا يستطيع العثور على علبة الدواء. وصرخ بنبرة متأثرة: "ما ذنب هؤلاء الناس الذين يبحثون عن الدواء، فلا يجدونه!".

ووصلت أزمة الكهرباء في لبنان إلى المستشفيات، حيث تم إطفاء أجهزة التبريد في أقسام من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، مع تأجيل بعض العمليات الجراحية بسبب انقطاع التيار.

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري، فراس أبيض، قد وجّه خطابًا إلى وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، الاثنين، طلب فيه الموافقة على استثناء المستشفى من التقنين القاسي للكهرباء.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، السبت، قال أبيض: "وضع تغذية الكهرباء للمستشفى غير مقبول، انقطاع لأكثر من 21 ساعة في اليوم، الوقود غير متوفر وإذا توفر نعاني مشاكل سيولة".

وقال نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون لموقع "سكاي نيوز عربية "، إن حال المستشفيات الخاصة ليس بأفضل من الحكومية.

وأضاف: "تلقيت وعدًا من وزارة النفط ومن بعض الشركات الخاصة بتأمين ما يمكن تأمينه خلال الساعات القليلة المقبلة لمادة المازوت، على أن يتم توزيعها على المستشفيات الخاصة الأكثر حاجة".

، أب لبناني يمزق القلوب.. لماذا وقف يصرخ في الشارع؟ ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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