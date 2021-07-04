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واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، تقدمها باتجاه مدينة البيضاء، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات إستراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في المحور الشرقي، حررت العديد من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة، وألحقت بالمليشيا الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وبين المصدر أن الجيش الوطني أطلق عملية عسكرية من محورين في المحور الغربي بمديرية الزاهر، وحرر عزلة قربة بالكامل، كما حرر العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 07:53 PM
ألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتادالجيش اليمني يحرر مرتفعات إستراتيجية من الحوثيين في البيضاء
واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم (الأحد)، تقدمها باتجاه مدينة البيضاء، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات إستراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء عاصمة المحافظة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة في المحور الشرقي، حررت العديد من المواقع المهمة وتأمينها في مديرية الصومعة، وألحقت بالمليشيا الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وبين المصدر أن الجيش الوطني أطلق عملية عسكرية من محورين في المحور الغربي بمديرية الزاهر، وحرر عزلة قربة بالكامل، كما حرر العديد من القرى في عزلة الغيلمة القريبة من مديرية ذي ناعم.
، الجيش اليمني يحرر مرتفعات إستراتيجية من الحوثيين في البيضاء ،
المصدر : الخليج 365
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