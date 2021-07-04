، الطفيل: منتخبنا بطل.. ولاسات: هدفنا حمل الكأس ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تحدث مدربا منتخبي السعودية والجزائر، طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وتختتم منافساتها مساء يوم الثلاثاء المقبل، عن آخر الاستعدادات للمواجهة المرتقبة بينهما.
في البداية، قدم ماجد الطفيل المدرب المساعد لمنتخب السعودية، التهنئة للاعبي فريقه ولمنتخب الجزائر على الوصول إلى الدور النهائي للبطولة، مشيراً إلى أن "منتخب الجزائر يمتلك عناصر قوية على كافة الأصعدة فنياً وبدنياً"، مضيفاً: "منتخبنا أيضاً بطل وقوي ويستحق الوصول إلى المباراة النهائية".
واختتم بقوله: "لقد خضنا مباريات قوية على مدار البطولة، وحققنا نتائج جيدة وإيجابية، وفي النهاية نتمنى اعتلاء منصة التتويج باللقب".
وقال محمد عبدالرحمن لاعب المنتخب السعودي، إن فريقه جاهز تماماً لخوض المباراة، "لقد اكتسبنا مزيداً من الثقة بعد فوزنا على منتخب السنغال (حامل اللقب)، ومنتخب مصر (المستضيف) في الدورين السابقين".
في المقابل، توقع محمد لاسات مدرب منتخب الجزائر، أن تشهد المباراة منافسة قوية للغاية داخل أرضية الملعب، مشدداً على قوة منتخب السعودية، مستشهداً "بتخطيه بجدارة لعقبة نظيره المصري في الدور نصف النهائي"، مضيفاً: "الجميع استفاد من المشاركة في هذه البطولة، واكتسب الكثير من الخبرات، وهدفنا الفوز وحمل الكأس، وسنقدم التهنئة في النهاية للفريق الفائز".
من جانبه، قدم عمر محمد رفيق لاعب الجزائر الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة "على هذه البطولة المفيدة"، مشيراً إلى أن "المباراة ستكون قوية للغاية"، مشدداً على "أهمية بذل أقصى جهد لاعتلاء منصة التتويج".
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 07:50 PMالطفيل: منتخبنا بطل.. ولاسات: هدفنا حمل الكأس
تحدث مدربا منتخبي السعودية والجزائر، طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وتختتم منافساتها مساء يوم الثلاثاء المقبل، عن آخر الاستعدادات للمواجهة المرتقبة بينهما.
في البداية، قدم ماجد الطفيل المدرب المساعد لمنتخب السعودية، التهنئة للاعبي فريقه ولمنتخب الجزائر على الوصول إلى الدور النهائي للبطولة، مشيراً إلى أن "منتخب الجزائر يمتلك عناصر قوية على كافة الأصعدة فنياً وبدنياً"، مضيفاً: "منتخبنا أيضاً بطل وقوي ويستحق الوصول إلى المباراة النهائية".
واختتم بقوله: "لقد خضنا مباريات قوية على مدار البطولة، وحققنا نتائج جيدة وإيجابية، وفي النهاية نتمنى اعتلاء منصة التتويج باللقب".
وقال محمد عبدالرحمن لاعب المنتخب السعودي، إن فريقه جاهز تماماً لخوض المباراة، "لقد اكتسبنا مزيداً من الثقة بعد فوزنا على منتخب السنغال (حامل اللقب)، ومنتخب مصر (المستضيف) في الدورين السابقين".
في المقابل، توقع محمد لاسات مدرب منتخب الجزائر، أن تشهد المباراة منافسة قوية للغاية داخل أرضية الملعب، مشدداً على قوة منتخب السعودية، مستشهداً "بتخطيه بجدارة لعقبة نظيره المصري في الدور نصف النهائي"، مضيفاً: "الجميع استفاد من المشاركة في هذه البطولة، واكتسب الكثير من الخبرات، وهدفنا الفوز وحمل الكأس، وسنقدم التهنئة في النهاية للفريق الفائز".
من جانبه، قدم عمر محمد رفيق لاعب الجزائر الشكر للاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة "على هذه البطولة المفيدة"، مشيراً إلى أن "المباراة ستكون قوية للغاية"، مشدداً على "أهمية بذل أقصى جهد لاعتلاء منصة التتويج".
، الطفيل: منتخبنا بطل.. ولاسات: هدفنا حمل الكأس ،
المصدر : الخليج 365
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