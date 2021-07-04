شكرا لمتابعة خبر عن الزغيبي يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والمواشي في المدينة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف شيخ طائفة سوق المواشي بالمدينة المنورة سليم الزغيبي عن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف والمواشي.

وقال سليم الزغيبي خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن الزيادة في أسعار المواشي هذا العام بلغت 20% عن السنوات السابقة، مرجعا سبب الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العالية تؤثر على الأغنام وتؤدي لنفوقها، وبالتالي تتسبب في ارتفاع أسعار الأغنام.

وأوضح أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواشي هو قلة الاستيراد من خارج المملكة كالسودان وأوروبا وتركيا وسوريا.