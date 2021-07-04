شكرا لمتابعة خبر عن الحمادي: التوقعات تشير إلى استمرار التعليم عن بُعد للمرحلة الابتدائية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي، إن المؤشرات والتوقعات تشير ربما يكون التعليم في المرحلة الإبتدائية عن بُعد نظرا لعدم وجود لقاح كورونا لهم ومن أجل الحفاظ على أرواح طلابنا وطالباتنا.

وأوضح عبداللطيف الحمادي خلال مداخلة بقناة الإخبارية، أن بداية الخطة المتفق عليها بين وزارتي الصحة والتعليم لتطعيم الفئة العمرية من 12 سنة إلى 18 سنة أي ما بعد المرحلة الإبتدائية.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تبقى المرحلة الإبتدائية في التعليم عن بعد، موضحا أنه سيكون هناك خطة تدريجية من العام الدراسي القادم؛ فبعض المواد سيكون تدريسها عن بعد وإلكترونيا.