شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث " الموارد البشرية ": نستهدف توفير أكثر من 200 ألف وظيفة بنهاية العام الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن قرارات التوطين في مختلف القطاعات تستهدف توفير أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية في نهاية العام الحالي.

وأضاف أن الوزارة استهدفت عدة مهن منها المهن الهندسية الذي ساهم في توظيف 13 أفضل مواطن، كما استفاد نحو 15 ألف مواطن بقرار توطين مهن المحاسبة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونبه بأن خطة التوطين تسير وفق ما تم التخطيط لها، مستشهدًا على صحة ذلك بتحقيق نسبة المستهدف من قرار توطين طب الأسنان والصيدلة، مضيفا أن الوزارة تقوم بدراسة سوق العمل جيدًا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتوطين.

يذكر أن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت اليوم توطين عدة مهن وأنشطة منها الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات.

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