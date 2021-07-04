شكرا لمتابعة خبر عن بدء مشروع التنقيب الأثري في موقع ضرية بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أطلقت هيئة التراث الموسم الأول لمشروع التنقيب الأثري في موقع ضرية بالقصيم، وذلك في إطار جهودها لحماية المواقع التراثية والثقافية في مختلف مناطق المملكة.

ويهدف المشروع إلى إبراز الدور الحضاري للمملكة في الحضارة الإنسانية بشكل عام والعصور الإسلامية بشكل خاص ومعرفة التسلسل التاريخي للموقع والحصول على أدلة مادية لمعرفة المعالم والقطع الأثرية ومدى الازدهار الحضاري الذي عاشته المنطقة.

وتعد "ضرية" واحدة من أكبر محطات طريق الحج البصري ومن أهم محطات قوافل الحجاج وحظيت بنصيب وافر من الذكر في المصادر الجغرافية والتاريخية والأدبية، فهى بلدة قديمة معروفة قبل الإسلام.

وازدادت أهميتها وشهرتها في الفترة الإسلامية وأصبحت منذ عصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مرکزة لأشهر الأحمية وأكبرها في الجزيرة العربية "حمي ضرية".