شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التاريخ يذكر انحناء الرئيس الأمريكي لملك المملكة العربية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

وثق مقطع فيديو مشهد تاريخي لاينساه العالم ولا السعوديين خاصة عندما انحنى الرئيس الأمريكي بارك أوباما أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - .

ويظهر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز واقفًا بصبحة عدد من مرافقيه بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، فيما يبدو رئيس أمريكا منحنيًا أمامه.

يعكس هذا المشهد التاريخي مدى تأثير وثقل دولي لملوك المملكة العربية السعودية منذ زمن الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود ومرورًا بأبنائه من بعده وحتى عهدنا الحالي بقيادة الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لتستمر المسيرة المباركة بقيادة حكيمة اخضعت قادة ودولة العالم احترامًا وإجلالاً لهم.