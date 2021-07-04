شكرا لمتابعة خبر عن "شؤون الحرمين" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج خلال موسم حج 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام عن جاهزية الإدارات التابعة لها بالمسجد الحرام لاستقبال الحجاج والمصلين خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

ووضعت خطة عمل وفق منظومة متكاملة لهذا الموسم بعدد من المحاور، مع الحرص على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتكمن مهام الإدارات التابعة لوكالة شؤون المسجد الحرام في العديد من المحاور التي تحدد مهام كل إدارة وجاءت الخطة مقسمة على عدة محاور، وهي:

1- محور الأمن والسلامة:

حيث تستعد الإدارة العامة للأمن والسلامة بتنظيم الممرات والمصليات، وتفعيل دور لجنة تطبيق التباعد في جميع المسجد الحرام، لتضمن تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة على صورتها المثلى، والحفاظ على سلامة وأمن قاصديها وموظفيها وممتلكاته.

2- محور العمل الميداني:

كما تعمل الإدارة العامة للإشراف الميداني بالتكامل مع الوكالة المساعدة للشؤون الميدانية، على الإشراف الميداني, بمتابعة جميع الخطط التشغيلية للإدارات ميدانياً ورصد الملاحظات والعمل مع الإدارات على تلافي جميع المعوقات وتذليل جميع الصعوبات.

3- محور الحشود والتفويج:

ويتمحور دور الإدارة العامة للحشود والتفويج في تنظيم تفويج الحشود بدخول المصلين إلى المواقع المخصصة لدخول المصلين للصلاة والطواف وكذلك المسعى ومرافق المسجد الحرام وفق الإجراءات المتبعة لحاملي التصاريح.

4-المحور الاجتماعي التطوعي:

وتكون الإدارة العامة للأعمال التطوعية بمتابعة الأعمال التطوعية المقدمة للرئاسة، وتقييم العمل التطوعي بالرئاسة وتطويره، والتواصل الدايم مع المتطوعين لتطوير العمل وتحسينه.