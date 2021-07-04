اعتماد الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لمناسك الحج

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

أوضح ذلك مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدًا أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع متابعتهما المستمرة لتوفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد الحربي أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن ويسر وطمأنينة.