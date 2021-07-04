فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة وجنينها عبر «الطب الاتصالي»

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي من قسم النساء والولادة في مستشفى الحرث العام من إنهاء معاناة مريضة حامل في الشهر التاسع مع جنينها وذلك بإجراء عملية قيصرية عاجلة بمشاركة استشارية نساء عبر تقنية الطب الاتصالي.

وأوضحت صحة جازان، أن المريضة كانت تعاني من آلام، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات الإشعاعية تبيّن أنها تعاني من تقزم في النمو وضيق في الحوض مع نزول المشيمة في جدار الرحم واعتراض الجنين، مما جعل الحالة أكثر خطرًا، ويصعب تحويلها لمستشفى آخر، حيث تم استخدام تقنية الطب الاتصالي والتواصل مع استشارية النساء والولادة وعرض حالتها، ونقلها إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية ناجحة نُقلت بعدها لقسم التنويم وتمت متابعة حالتها الصحية حتى تماثلها للشفاء التام ومغادرة المستشفى.