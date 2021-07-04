جامعة الباحة تفتح  باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس غدًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة عن بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلة البكالوريوس، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين غدًا ويستمر حتى 04 من ذي الحجة.

ودعت العمادة الراغبين بالتقديم والاطلاع على الشروط مراجعة البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة، وذلك من خلال الضغط عبر الرابط الإلكتروني التالي (من هنا).

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