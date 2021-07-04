الرياض ومكة تتصدران إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت الرياض ومكة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية بالمملكة، حيث سجلت العاصمة 143 إصابة، وسجلت مكة 96 حالة من بين 1173 إصابة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت في المرتبة الثالثة الطائف بـ88 حالة، وسجلت ينبع 79 حالة، الجبيل 48 حالة، الدمام 46 حالة، أبها 44 حالة، بريدة 41.

للاطلاع على باقي الإصابات https://covid19.moh.gov.sa/

وكانت وزارة الصّحة قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل (1173) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (13) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (1389) حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصّحة أنه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى (492785)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (472939)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (7876) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت (11970) حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة (1348) حالة.