الصحة: المتحور دلتا أسرع انتشارًا ولقاحات كورونا فعالة معه

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المتحور دلتا أسرع انتشارًا ولقاحات كورونا فعالة معه، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أعراض جوهرية مختلفة عن الفيروس الرئيسي (كوفيد 19).

وأكد العبدالعالي، خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن الأعراض التنفسية متشابهة إلى حد كبير مع التحورات، وكل ما هنالك أن هناك أعراضًا متفاوتة فيما بينه بشكل طفيف جدًّا، مؤكدًا أن الدراسات أثبتت أن دلتا أسرع انتشارًا.

وأضاف متحدث الصحة: «التفاوت بين فعالية اللقاحات مع تحورات الفيروس موجودة، ولكنها طفيفة، والأثر للقاحات المعتمدة موجود والحماية المضافة ضد تلك التحورات موجودة، وإن كانت فيما يتعلق بدلتا كلما كانت باستكمال اللقاح والحصول على جرعتين من اللقاحات التي تستلزم ذلك تكون أظهر وأقوى في فعالية حمايتها».