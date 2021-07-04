الفيصل يضع حجر الأساس لمبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري

وقدم رئيس جامعة الملك عبدالعزبز رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم شكره البالغ للأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم على تشريفه ورعايته الكريمة لهذا الوقف، الذي يعد أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟
ويشهد الحفل الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والبنك الأهلي السعودي الذي اختارته الجامعة لإدارة الصندوق الوقفي.
وكان وقف لغة القرآن الكريم قد نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة.
يذكر أن الوقف يعد الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالاعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي وشرح مفرداته اللغوية كما يعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم ، واستثمار التقنية لخدمة اللغة العربية وتنمية لغة المجتمع والعناية بالموهوبين في علوم العربية وتقديم المنح الدراسية لهم.
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