الصحة السعودية: صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته

محمد الفلاح - الأحد 4 يوليه 2021

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته



وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعدّ الجرعة الثانية منشطة لها، لافتاً إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاماً.

وأفاد أن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح سواء كورونا أو غيره، موضحاً أن الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا نادرة ولم يثبت ارتباطها.

وعن سير اللقاحات في السعودية قال الدكتور العبدالعالي إن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 18326022 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 587 مركزاً.

وأعلن تسجيل 1173 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 492785 حالة، من بينها 11970 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1348 حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 472939 بإضافة 1389 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7876، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.