شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل من مركز الملك سلمان.. إسعاف المنية يجري 20 مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 20 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف المصابين في مدينة المنية، إضافة إلى الإسهام في التعقيم للأماكن العامة في إطار خطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.