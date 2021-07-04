- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد سراج آل سليم لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الأحد.
وقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تهنئته إلى آل سليم، متمنيًا له التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.
وحجزت السعودية بذلك 11 مقعدًا مؤكدًا في ألعاب مختلفة للتنافس على ميدالياتها عبر طوكيو 2021، وهي كرة القدم، والتجديف حسين رضا، والكاراتيه طارق حامدي، والجودو سليمان حماد، والسباحة يوسف بو عريش، وكرة المضرب للطاولة علي خضراوي، والرماية سعيد المطيري، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، وياسمين الدباغ، ومازن الياسين في ألعاب القوى، وأخيرًا سراج آل سليم في رفع الأثقال.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 06:36 PM
إلى جانب 10 مقاعد حجزتها المملكة في رياضات مختلفة"آل سليم" يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"
أكد سراج آل سليم لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الأحد.
وقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تهنئته إلى آل سليم، متمنيًا له التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.
وحجزت السعودية بذلك 11 مقعدًا مؤكدًا في ألعاب مختلفة للتنافس على ميدالياتها عبر طوكيو 2021، وهي كرة القدم، والتجديف حسين رضا، والكاراتيه طارق حامدي، والجودو سليمان حماد، والسباحة يوسف بو عريش، وكرة المضرب للطاولة علي خضراوي، والرماية سعيد المطيري، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، وياسمين الدباغ، ومازن الياسين في ألعاب القوى، وأخيرًا سراج آل سليم في رفع الأثقال.
، "آل سليم" يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "آل سليم" يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.