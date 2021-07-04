، بمشاركة 16 منتخبًا.. غدًا تسحب قرعة "كأس العرب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحتضنها المغرب.. للمنتخبات تحت 17 سنة

تقرر أن تسحب ظهر غدٍ الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة لكرة القدم، التي يشارك فيها، منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.

وتستضيف المملكة المغربية منافسات النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث ستقام منافساتها خلال الفترة من الـ 29 من يوليو الجاري حتى الـ 15 من أغسطس القادم.

وتعد كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 بالمملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.