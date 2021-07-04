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السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يعتمد الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 31 ثانية - 6:10 مساءً, 4 يوليو 2021 م

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اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة .
أوضح ذلك معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، مؤكدًا أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، ومتابعتهما المستمرة – أيدهما الله – لتوفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأكد معاليه، أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة – رعاها الله – الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن ويسر وطمأنينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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