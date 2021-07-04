شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال الشرقية» يقدم 6718 ساعة تطوعية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المتطوعون والمتطوعات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر يونيو الماضي 35 مشاركة تطوعية متنوعة على مستوى المنطقة قدموا خلالها 6718 ساعة تطوعية في عديد من المبادرات التطوعية والمشاركات المجتمعية، التي يسهم فيها الفرع على مستوى المنطقة.

وشملت الأعمال التي شارك فيها 453 متطوعاً ومتطوعة إقامة نقاط الفرز البصري، وتنظيم المصلين والتأكد من تقيدهم بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في الجوامع خلال صلاة الجمعة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات "بيئتنا آمنة" و"الشرقية نظيفة" و"شرقيتنا نظيفة" بالأحساء، وإقامة نقاط إسعافية في الواجهة البحرية بالخبر.