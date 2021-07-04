شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية 40 سنة فأكثر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة "هجري" وأكثر، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت الصحة أعلنت تغطية برنامج التحصين 70% من السكان البالغين في المملكة، وأعلنت إثر ذلك انطلاق برنامج إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات، وبدأ البرنامج بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، إذ تسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.